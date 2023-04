Secretaria de Saúde realiza ação educativa no centro da cidade nesta sexta-feira (14)

Alice Dionisio

Dando prosseguimento nas ações de Educação em Saúde, na próxima sexta-feira (14), a secretaria de Saúde por meio da Vigilância Ambiental junto a equipe do PSF Cascatinha e PSF Santo André realizarão uma ação, na Rua Assis Figueiredo em frente ao Banco Itaú, das 08h30 às 12h.

Durante a ação, serão realizadas orientações sobre posse responsável de animais e o que é necessário para se ter um Pet dentro de casa, ressaltando a importância de amor, carinho, disposição e principalmente responsabilidade.

O evento está sendo viabilizado a partir o apoio de diversos parceiros, Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito, Grupamento Ambiental da Guarda Municipal, DEMUTRAN, AAPA – Clínica Veterinária, AnimalMed – Clínica Veterinária, Pet House – Clínica Veterinária e a Puc Minas.

O intuito da ação é promover uma mobilização social abordando assuntos que acercam o dia a dia da população.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.