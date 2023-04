Secretaria de Saúde zera oito especialidades que estavam com demanda reprimida em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No final da semana passada, o maior programa de saúde dos últimos tempos “Saúde Fila Zero” atingiu a esperada marca de 08 especialidades que zeraram a demanda reprimida até dezembro de 2022.

O objetivo do Fila Zero é realizar todos os procedimentos represados até dezembro de 2022 a serem realizadas durante o ano de 2023, colocando em dia uma fila que em alguns casos passa de 5 anos. São mais de 50 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

Dentre as demandas zeradas, estão as seguintes especialidades: dermatologia (775), eletrocardiograma (158), eletroencefalograma (15), espirometria (189), hematologista (224), consultas ortopédicas (611), consultas psiquiátricas (807) e teste ergométrico (52).

Além dos procedimentos que já estão com a demanda zerada, outras especialidades estão com as demandas fluindo a todo vapor. Dos mais de 50 mil procedimentos, 21.604 já foram realizados em 02 meses.

Como forma de motivação e estímulo para os servidores, foi instalado um sino na secretaria de Saúde e toda a vez que um objetivo for alcançado ele será tocado.

Hoje (17), foi a primeira vez que o sino foi tocado e contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano, do secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida, do secretário de Governo Paulo Ney e da diretora do setor de Controle e Avaliação da secretaria de Saúde Elisandra Souza Pizzol.

Durante a cerimônia, o prefeito Sérgio Azevedo parabenizou a equipe da secretaria de saúde. “Todos os servidores da saúde estão realizando um trabalho de excelência. É importante a gente comemorar as pequenas vitórias, vamos ser campões quando zerarmos os 50 mil procedimentos, as coisas estão caminhando, parabéns aos gestores que estão a frente da secretaria de saúde. É um grande desafio e esse é o início de muitas coisas boas que estão por vir.”

O secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou esse primeiro marco do “saúde Fila Zero”. “Gostaria de agradecer a toda a equipe que está em peso se dedicando e se empenhando no Fila Zero, todo mundo de alguma forma contribui pra isso acontecer. Esse é o maior programa de saúde que Poços já teve, sei que o desafio é grande mas que estamos vencendo dia a dia com o esforço de todos.”