Secretaria de Turismo de Poços de Caldas define eventos carnavalescos

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Turismo está trabalhando na elaboração da programação do carnaval poços-caldense 2023. Os principais eventos já estão definidos e vão ser custeados pelo município.

A programação vai seguir a fórmula dos dois últimos carnavais, anterior a pandemia, com atrações para todas as idades. As atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro 2º (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches e Parque José Affonso Junqueira.

Haverá a tradicionalíssima Charanga dos Artistas, o Carnabebê, Desfile de Blocos de rua, Shows na Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches e Parque José Afonso Junqueira, o Banho à Fantasia, e o Carnaval com Jesus.

A Secretaria de Turismo abriu edital para a contratação de artistas para o Carnaval, as inscrições se encerraram no último dia 11 de janeiro, e diversas propostas foram recebidas de artistas locais em geral (cantores solo, bandas musicais, grupos musicais, artistas de teatro/circenses e grupos teatrais/circenses). As propostas estão sendo estudadas para a definição do cronograma.

Para o Desfile de Blocos de Rua no Carnaval 2023, também foi aberto edital para participação, e as inscrições ainda estão abertas, podendo ser realizadas via formulário on-line. O prazo final é até 3 de fevereiro.

O desfile dos blocos vai ser de 18 a 21 de fevereiro (Sábado a Terça de Carnaval). A ordem e o dia do desfile ocorrem por sorteio, com data marcada para o dia 6 de fevereiro, às 14h, na Secretaria de Turismo.

Para o secretário municipal de Turismo, Ricardo Oliveira, existe uma expectativa muito grande para o Carnaval 2023. “Sem dúvida alguma o carnaval deste ano é muito especial, haja vista que foram dois anos sem realizar uma das festas de mais tradição do nosso calendário anual de eventos. Há uma expectativa de todo o trade turístico, bares, restaurantes, rede hoteleira, enfim, todos ansiosos em retomar o evento, principalmente porque Poços de Caldas é um roteiro muito procurado, e nos últimos anos pré-pandemia tivemos 100% dos leitos de hotéis ocupados durante os festejos carnavalescos, fazendo com que o todo o comércio seja beneficiado e gerando assim uma pujança na economia do município”, analisa Oliveira.

“Desta forma a expectativa da secretaria de Turismo é que tenhamos um ótimo carnaval, lembrando sempre que todo ano recebemos muitas famílias em Poços, sendo importante frisar que é um carnaval para a família. A nossa programação é vasta e esperamos assim agradar desde a criançada, os jovens, as pessoas da melhor idade, e sobretudo a família”, complementa Ricardo.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (35) 3697-2305, no horário das 9h às 17h, de segunda a sexta, ou pelo e-mail: turismopcmg@gmail.com.