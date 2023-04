Secretarias Municipais afinam detalhes para a Festa do Trabalhador em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), promoveu nesta terça-feira (25), uma reunião com todos os representantes de setores responsáveis para a realização da ‘Festa do Trabalhador 2023’. Na oportunidade estiveram presentes membros das secretarias de Turismo, Cultura, Esporte e Promoção Social.

A festa do trabalhador ocorre tradicionalmente no dia 1º de maio (Dia do Trabalhador), e será realizada simultaneamente em dois pontos da cidade, no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico. Em ambos espaços haverá Praça de Alimentação, onde instituições da cidade estarão unidas e também cervejarias da cidade, conforme publicado no edital de hoje.

O local contara com segurança e revista na entrada, segundo a organização, e ficará proibida a entrada com garrafas de vidro, latas de alumínio, e materiais perfurocortantes, em geral. A medida foi tomada com objetivo principal em zelar pela segurança de todos os frequentadores, e também daqueles que estarão trabalhando durante a festa, que será publicado em decreto.

Foram definidas a disposição das tendas, além das atividades realizadas no dia, com objetivo de comemorar essa data, oferecendo diversas atividades de lazer, e também unindo inúmeros serviços prestados pelo município em um só lugar, a festa contará de fato com uma super programação simultânea.

Serão 11 tendas de alimentação no Parque Municipal e 6 cervejarias. No Parque Ecológico são 4 tendas de alimentação e 3 de cervejarias. Além de brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce de graça para a população serão oferecidos também outros serviços durante toda a festa!