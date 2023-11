Selo Clássicos no Marquise – Cidade de Deus, de volta em cartaz a partir desta quinta, 30

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingressos já podem ser comprados em cinemarquise.com.br

É programa imperdível que você só faz no cinema de rua de Poços. Na tela grande, uma obra-prima do nosso cinema nacional: Cidade de Deus. Buscapé é um jovem pobre, negro e sensível, que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo. É por meio de seu olhar atrás da câmera que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. Queridinho entre críticos e cinéfilos, Cidade de Deus é um dos maiores filmes nacionais da atualidade e continua relevante, mesmo 20 anos depois. Com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora e Seu Jorge no elenco; direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund e roteiro de Braulio Mantovani.

O filme terá apenas uma semana de exibição: de 30 de novembro a 06 de dezembro, com sessões diárias às 20h15, quinta, sexta, segunda, terça e quarta; e sessões 20h30, sábado e domingo. Os ingressos são limitados e podem ser garantidos online pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente no cinema. O selo Clássicos no Marquise tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público, um grande sucesso do cinema.

HOJE É O ULTIMO DIA DA BLACK FRIDAY NO MARQUISE ULTRAVISÃO!

Todo mundo paga R$ 10,00 (dez reais) no ingresso para qualquer filme. Combo de ingresso, pipoca e refri lata por R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

FILMES EM CARTAZ: Napoleão, A Força da Amizade, Jogos Vorazes: A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros, As Marvels, Five Nights at Freddy´s, Trolls 3.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao