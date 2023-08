Senac em Poços de Caldas oferta cursos de qualificação em Informática

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade

Segundo o The Future of Jobs Report 2023, pesquisa do Fórum Econômico Mundial que analisa o futuro das profissões, a tecnologia e a informática continuarão sendo fatores-chave para a transformação dos negócios nos próximos cinco anos. Mais de 85% das organizações pesquisadas pelo estudo indicaram que pretendem aumentar o uso de tecnologias novas e de ponta e ter ampliação do acesso digital como tendência para maior probabilidade de impulsionar a transformação em sua organização.

O docente do Senac Gabriel de Oliveira elenca as principais tendências de informática para o mundo corporativo, Inteligência Artificial, Big Data e Cibersegurança, e argumenta que profissionais atualizados em tecnologia têm uma vantagem competitiva, podendo propor soluções inovadoras e acompanhar a transformação digital.

“Compreender as ferramentas e sistemas de informática aprimora a eficiência das operações diárias, otimizando processos e reduzindo retrabalho. Independentemente do segmento, a busca por atualização em informática expande horizontes e contribui para o crescimento e sucesso profissional em um mundo cada vez mais tecnológico”, explica.

Para quem deseja atualizar seus conhecimentos na área, o Senac em Poços de Caldas está com matrículas abertas para diversos cursos livres e de atualização profissional, com diferentes formas de acesso.



Curso gratuito pelo programa Senac+

No curso Hardware – Montagem e manutenção de computadores o aluno aprenderá a realizar a manutenção de computadores, aplicando procedimentos técnicos de montagem e desmontagem de componentes de hardware, bem como a instalação de programas. As aulas têm início em 04/09, no turno noturno.

O programa Senac+ é voltado para empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis. Para poder indicar alunos para essa e demais turmas do programa, as organizações interessadas devem estar devidamente credenciadas junto ao Senac. Mais informações e Edital de Credenciamento no site https://programasenacmais.com.br.

Cursos gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade é voltado para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários mínimos. Confira os cursos de Tecnologia da Informação ofertados pelo programa:

Business Intelligence com Power BI: as aulas irão subsidiar o profissional na criação de relatórios dinâmicos e dashboards utilizando a ferramenta Power BI. As aulas têm início previsto para 11/09, no turno noturno.

Business Intelligence com Excel: o curso é focado em criar dashboards interativos no Excel. As aulas têm início previsto para 09/10, no turno vespertino.

ISO 27002 – Fundamentos em Gerenciamento de Segurança da Informação: o curso visa a preparação dos profissionais para utilização das ferramentas de segurança da informação, sejam elas tecnológicas ou organizacionais, de acordo com o framework de segurança da ISO 27002 e obtenção de certificação na área. As aulas têm início previsto para 09/10, no turno noturno.

Para mais informações sobre essas e outras ofertas em cursos do Senac em Poços de Caldas, os interessados devem entrar em contato com a Central de Relacionamento: pelo telefone (35) 2101-3150, Whatsapp 31 3057-8600 ou presencialmente na unidade localizada na rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço: Cursos Gratuitos no Senac em Poços de Caldas

Inscrições: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Informações: Central de Relacionamento: Telefone (35) 2101-3150, Whatsapp 0800 724 44 40