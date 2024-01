Série documental ‘Mosaicos” lança segunda temporada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No domingo (21) começou a nova temporada da série de entrevistas documentais “Mosaicos”, que traz personalidades de Poços de Caldas das áreas de dança, cinema, pesquisa, ativismo humanitário e literatura.

O primeiro episódio conta com o escritor e crítico Chico Lopes.

O objetivo de “Mosaicos” é trazer histórias em que a arte se funde à própria trajetória vivencial de artistas, em atuações que têm se destacado dentro e fora do país. A série é dividida em seis episódios, que serão exibidos ao longo da próxima semana no canal Poços Curte em Casa, da Secretaria Municipal de Cultura, no YouTube, e na TV Poços, que vai ao ar todas as noites, às 21h45.

A temporada, apresentada pela jornalista Jesuane Salvador, tem ainda como convidados o poeta visual e historiador Hugo Pontes, a mestre de cultura Lúcia Vera Lima, a bailarina e coreógrafa Gisa Carvalho, o escritor e jornalista Odair Camillo e o pesquisador e cineasta Roberto Tereziano.

“São personalidades que merecem toda a reverência, não apenas pela qualidade de seus trabalhos artísticos, mas também por toda a história de vida”, diz Jesuane, que também dirige o programa. Ela espera que a série se torne um “documento contemporâneo de processos criativos, impressões de mundo, ideais e motivações emocionais de artistas que têm, hoje, contribuído para as próximas gerações, seja por suas obras ou trajetórias”.

“Mosaicos” tem apoio institucional da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e Incentivo Cultural Hotel Golden Park All Inclusive Poços de Caldas e parceria com Alterea Filmes e Livraria Porão.

Programação

• 22/1. Chico Lopes: Poeta, ficcionista, pintor, tradutor, crítico literário e de cinema, Chico Lopes é reconhecido em diferentes gêneros literários, sendo ganhador de prêmios, como um Jabuti, na categoria “Melhor Romance”, com a obra “O Estranho No Corredor”. Chico é nascido em novo horizonte e mudou-se para Poços de Caldas em 1992, onde iniciou sua carreira nacional como escritor. Seu trabalho transita entre contos, poesia, romance, memórias, biografia, ensaios e crônicas. Além da atuação como escritor, atua, ainda, como pintor e crítico de cinema, com artigos e resenhas publicados em vários jornais e revistas brasileiros.

• 23/1. Odair Camillo: Jornalista com ampla atuação internacional, escritor, professor e diretor de relevantes associações voltadas à imprensa, às ações sociais e à literatura, Odair Camillo é formado em letras, cursou jornalismo científico e especializou-se em língua inglesa e francesa. É fundador e diretor do Jornal Brand News e, como jornalista internacional, realizou mais de 260 viagens pelo mundo. Na literatura, é autor de seis livros, sendo o último intitulado “Resgate de um Sonho”, lançado em 2022. Nascido em 31 de julho de 1938, possui quatro filhos e, com a esposa, Lurdinha Camilo, viveu uma bonita trajetória de união e trabalho em prol da comunicação.

• 24/1. Gisa Carvalho: Formada em educação física, Gisa carvalho é bailarina, coreógrafa, diretora e professora de dança com atuação reconhecida, há 39 anos. Seu trabalho, formou talentos no balé e na dança contemporânea que hoje atuam em grandes companhias, no brasil e no mundo. Dona de carisma singular, realizou mais de 100 espetáculos de dança, com temas sempre voltados à reflexão, mas além do reconhecimento nas artes, sua atuação social chama a atenção e essa essência amorosa tem raízes familiares. Gisa é filha do grande ativista social, Jacques Rodrigues de Carvalho, fundador do pronto-socorro assistencial social, violonista talentoso e referência no trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, que, após décadas de contribuição social, nos deixou em novembro de 2022, aos 92 anos. Em uma homenagem ao pai, ela fala de uma história conduzida pelo amor às artes e ao ser humano.

• 25/1. Hugo Pontes: Escritor, poeta, ensaísta, professor e pesquisador, Hugo Pontes é mundialmente reconhecido, por sua obra em poesias e poemas visuais. Formado em pedagogia, letras, língua portuguesa, língua francesa e respectivas literaturas – com especialização em literatura brasileira – atuou por anos na docência e, em suas atividades literárias e de pesquisa histórica, é autor de 30 obras publicadas entre livros-solo e antologias. Seu trabalho com poemas visuais tem lhe rendido reconhecimento internacional e nacional, com publicações ao redor do mundo.

• 26/1. Lúcia Vera Lima: Atriz, bailarina, ativista e presidente do Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei, Lúcia Vera Lima é reconhecida nacionalmente por sua ampla atuação enquanto referência na cultura popular, sendo contemplada através do ministério da cultura com o prêmio de culturas populares – edição Selma Coco. Seu contato com as artes foi precoce e, ainda na infância, iniciou-se no teatro, ingressando também no balé, quando teve a oportunidade de conhecer o Centro Cultural Chico Rei, que foi fundado em 1963 com intenção de reunir e fortalecer a comunidade negra. Sua atuação na instituição, tem como objetivo a preservação de valores culturais, educacionais, sociais e políticos, de memória histórica e artística visando, ainda, a preservação do meio ambiente e o fim de qualquer discriminação.

• 27/01. Roberto Tereziano: História viva, Roberto Tereziano é um dos mais importantes nomes da pesquisa histórica e memorialista de Poços de Caldas, além de atuar como pesquisador na música, na literatura, no cinema e nas artes, como um todo. Jornalista, ator, produtor de cinema e vídeo, é dono de uma voz musical de canções repletas de histórias e uma vida sempre solícita a ensinar. Sua trajetória é um exemplo de dedicação às artes e à pesquisa, destacando-se pela inteligência, pelo serviço à sociedade e pela voz eloquente que conta e canta de uma vida dedicada à cultura.