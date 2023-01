Serra que dá acesso ao Cristo Redentor de Poços de Caldas é interditada

Alice Dionisio

Uma pedra se deslocou e provocou um deslizamento de terra na estrada que leva ao Cristo Redentor na Serra de São Domingos na tarde desta quarta-feira, 11. A estrada precisou ser interditada, já que ainda existe risco de novos deslizamentos.

Como medida emergencial, a Prefeitura isolou e sinalizou a área para evitar acidentes. Está sendo necessário o corte de algumas árvores, com risco iminente de queda e limpeza da área.

As equipes da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também estão no local avaliando a área.

A Guarda Civil Municipal controla o trânsito e impede que carros subam a serra. Após os trabalhos haverá liberação.

