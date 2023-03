Sesc Poços de Caldas recebe exposição “A arte de amar”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi inaugurada nessa semana a Exposição “A arte de amar” da artista Luana Z.

A exposição representa o AMOR em suas mãos variadas formas e em seus mínimos detalhes, o amor em um simples gesto, amor ao próximo, o AMOR PRÓPRIO, o respeito, amor de mãe, de pai, de irmão, amor pela nossa cultura, pela história, Amor pela arte.

A artista reside em Montes Claros e cursou Artes visuais pela Unimontes e em 2014 abriu a sua empresa, Atelizê, para trabalhar sua arte com aplicações tanto no campo digital quanto no físico. Tem exposições individuais e coletivas com acervos públicos e privados pelo Brasil.

A exposição fica aberta de segunda a sábado das 8:00 as 20:00 horas.

Beatriz Aquino