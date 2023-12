Setor de serviços é o que mais emprega em Poços em novembro

Poços de Caldas registrou saldo positivo na geração de empregos no mês de novembro deste ano. É o que apontam os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo o Caged, em novembro houve com saldo positivo de 122 vagas criadas. Foram registradas 2.118 admissões e 1.996 desligamentos.

O setor responsável pelo maior número de vagas criadas foi o de serviços com 69 postos de trabalho gerados, o setor teve 1.082 pessoas admitidas e 1.013 demissões. Em seguida, aparece o comércio, com 49 vagas criadas. Foram 562 contratações e 513 demissões. A agropecuária admitiu 75 pessoas e demitiu 36 gerando 39 vagas.

O setor de indústria registrou uma vaga criada, foram 269 contratações e 268 demissões. Já o setor de construção teve saldo negativo de 36 vagas, foram 130 contratações e 166 demissões.

