Setor industrial lidera geração de empregos em outubro segundo Caged

Poços de Caldas encerrou o mês de outubro com saldo positivo na geração de empregos, conforme os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Ao longo do período, a cidade criou 36 novas vagas formais, refletindo o dinamismo do mercado de trabalho local.

O setor industrial se destacou como principal motor dessa expansão, gerando 40 novas vagas de emprego. Ao contratar 403 trabalhadores e desligar 363, a indústria reafirmou sua importância no desenvolvimento econômico de Poços de Caldas, impulsionando também outras áreas de atividade.

Além da indústria, o setor de construção civil contribuiu significativamente para o saldo positivo, criando 26 novas vagas com 179 admissões e 153 desligamentos. Já o comércio também apresentou resultados favoráveis, com 12 postos de trabalho gerados a partir de 639 contratações e 627 desligamentos.

Por outro lado, o setor de serviços registrou um saldo negativo, com a perda de 40 postos de trabalho. No mês, foram realizadas 1.138 contratações contra 1.178 desligamentos. A agropecuária também apresentou retração, com dois postos de trabalho a menos, resultado de 25 admissões e 27 demissões.

O desempenho positivo, mesmo que modesto, reflete a recuperação gradual da economia local, especialmente com a liderança da indústria. A expectativa é que a proximidade das festas de fim de ano aqueça ainda mais setores como o comércio e os serviços, gerando novas oportunidades no mercado de trabalho.

Poços de Caldas segue apostando em sua diversidade econômica para manter a geração de empregos e consolidar o crescimento sustentável da cidade.