Show em formato digital homenageia tradição da viola e do acordeom

Os músicos Anderson Martins e Milton Leite lançam neste domingo (31), às 12h, novo show digital do projeto cultural “Viola & Acordeom – A Raiz das Gerais”. O vídeo poderá ser acessado através do canal do Youtube de Anderson Martins. O projeto de Incentivo à Cultura tem incentivo cultural do Palace Hotel e apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com o objetivo de promover a valorização da música regional e demonstrar a relevância da música raiz e da viola caipira para a cultura popular brasileira, dois conteúdos foram produzidos para divulgação em canais de vídeo e redes sociais. O primeiro deles, que estreou no último domingo, foi pensado com um repertório para evidenciar a autenticidade e força da viola. Já o próximo lançamento traz canções onde a sonoridade do acordeom é mais evidente.

Grandes artistas da música regional brasileira são homenageados. Além de canções consagradas, são apresentadas ainda composições autorais de Anderson Martins, que tem buscado fortalecer seu trabalho em Poços e cidades da região, conquistando prêmios em diversos festivais de música.

“Anderson e eu queremos valorizar as nossas raízes musicais e este trabalho pôde ser apresentado ao público em anos anteriores com shows em diferentes espaços da cidade. Com todas as adaptações do setor cultural ocasionadas pela pandemia da Covid-19, a solução encontrada para dar continuidade às ações do projeto foi adequá-lo para o ambiente virtual. O resultado dos dois conteúdos está muito bonito e acreditamos que é um importante material para divulgação da viola e do acordeom, considerados instrumentos tão peculiares nos dias de hoje”, ressalta Milton Leite.

SERVIÇO

Viola & Acordem – A Raiz das Gerais

Data: domingo, 31 de janeiro de 2021

Horário: 12h

YouTube Anderson Martins: https://www.youtube.com/user/Tiubruce1