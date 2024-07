Urca recebe nessa segunda-feira espetáculo teatral que levanta alerta sobre violência contra a mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa segunda feira, 22 de Julho, o Teatro da Urca recebe, como parte do Festival de Inverno de Poços de Caldas a peça teatral ‘Recortes – A mulher e seu corpo público’ que traz uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e a apropriação pública do seu corpo.

A peça documental que estreou no Sesc Poços de Caldas em 2023, traz um espetáculo que foi erguido a partir de relatos verídicos de mulheres que sofreram abusos e faz uma crítica social sobre a desvalorização do corpo feminino, o descaso e a naturalização dos abusos sofridos por esse corpo. Uma representação cirúrgica sobre a violência sexual e suas muitas nuances. O silêncio, o medo, a culpa e a pressão da sociedade para que essas mulheres continuem caladas. Um mergulho profundo. Uma viagem emocionante.

Trata-se de um mapeamento sensível da realidade de mulheres que sofreram abuso sexual e traz um alerta sobre o aumento alarmante do número de mulheres que sofrem abusos no Brasil, sejam eles psicológicos, físicos ou sexuais.

A atriz e escritora Beatriz Aquino constrói uma dramaturgia autoral a partir de intensas pesquisas com profissionais da DEAM – Delegacia de Atendimento à Mulher, CREAS – Centro de Referência de Assistência Social e CAPS – Centro de atenção Psicossocial, com o objetivo de tentar entender as possíveis causas do feminicídio no país e os motivos do seu vertiginoso aumento.

O trabalho levanta também uma discussão sobre as sequelas deixadas pelo abuso e faz uma crítica sobre a atual estrutura social que continua alimentando a impunidade, naturalizando o ato e sedimentando uma sociedade que permite que esses casos continuem acontecendo.

Utilizando a arte como ferramenta de sensibilização, a peça, além de levantar alerta sobre o assunto, ajuda a levar o tema para outros lugares de discussão, como CEU das Artes, bibliotecas, centros comunitários e sociais da periferia, escolas e universidades.

A peça teatral realiza, além de um trabalho artístico de sensibilização, uma prestação social de informação à sociedade, pois, ao discutir assuntos como abuso psicológico, abuso infantil, estupro marital, direitos da mulher e direito de fala, oferece ferramentas de reflexão e ação, possibilitando que a mulher entenda seus direitos e tenha um lugar de fala, desestigmatizando o tema e encorajando a reflexão e a denúncia.

Texto e argumento: Beatriz Aquino

Direção: Nando Gonçalves

Produção Audiovisual e Fotografia: Xuão Ferreira

Assessoria de imprensa/designer gráfico: Dani Vilas Bôas

Classificação indicativa 16 anos

SERVIÇO :

22 DE JULHO – 20HS

TEATRO DA URCA

ENTRADA GRATUITA