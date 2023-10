Cine Marquise Ultravisão: Uma Pequena Lição de Amor em cartaz nesta segunda pelo Festival Esquenta Varilux de cinema francês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 09 de Novembro começa o Festival 2023 com exclusividade no Marquise Ultravisão

Uma Pequena Lição de Amor é o filme em cartaz na sessão de logo mais às 19 horas, desta segunda, 30, encerrando o Festival Esquenta Varilux no Cine Marquise Ultravisão. Com direção e roteiro de Eve Deboise, o filme tem uma trama romântica, alegre e com um pouco de suspense também. Mais uma preciosidade do cinema francês, com exclusividade no cinema de rua de Poços.

Após a sessão, tem debate mediado pela Dra. Kátia Maria Pacheco Saraiva, Psicóloga Clínica, Mestre e Doutora em Psicologia e Professora do curso de Psicologia da PUC – Minas, campus Poços de Caldas.

SESSÕES COM MEIA ENTRADA PARA TODOS

Os ingressos tem preço único de R$ 11,00 onze reais e podem ser adquiridos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema. De 09 a 22 de Novembro, o Festival Varilux de Cinema Francês 2023 estará em cartaz em Poços, no Cine Marquise Ultravisão. Os filmes que estarão em cartaz já podem ser conferidos em: https://variluxcinefrances.com/2023/ . O Cine Marquise Ultravisão recebe o Festival Varilux com exclusividade na região Sul de Minas.

COMBOS COM BALDES TEMÁTICOS CONTINUAM POR R$ 25,00

Escolha o seu balde colecionável preferido, recheado de pipoca e refri, por apenas R$ 25,00. Promoção válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques! Saiba mais nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao .

Outros Filmes em Cartaz: Five Nights at Freddy´s, O Assassino, Clássicos no Marquise: Drácula de Bram Stoker, Assassinos da Lua das Flores, Trolls 3 Juntos Novamente, O Céu Não Pode Esperar, Meu Nome é Gal, O Exorcista: O Devoto, Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso.

Saiba mais em cinemarquise.com.br/ultravisao ou @cinemarquise.ultravisao.