Sindserv alerta sobre condições precárias do Parque Ecológico

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sindserv – alertou, através de ofício, o Secretário de Serviços Públicos Antônio Donizete Albino quanto ao abandono do Parque Ecológico Regional Sul. O alerta veio depois de uma visita de rotina do sindicato que pode verificar in-loco e registrar através de fotografias, a situação precária das instalações e o lamentável estado de abandono.

No ofício, o Sindserv ressalta que desde outubro o espaço não possui iluminação, data em que a fiação elétrica foi furtada. Além da falta de segurança, banheiros escuros, equipamentos como geladeira e micro-ondas, que são de uso dos servidores, estão sem funcionar, causando transtornos aos servidores que fazem suas refeições no trabalho.

Outra reclamação levantada pelos servidores do parque é em relação à falta de um veículo adequado para transportá-los. Atualmente, eles estão se locomovendo em um trator e uma van funerária que leva ferramentas, considerado transporte irregular e perigoso.

A presidenta do Sindicato Marieta Carneiro, solicitou ao Secretário que os problemas levantados e registrados sejam corrigidos o mais rápido possível, garantindo um local seguro e salubre para os servidores e a população que utilizam os espaços. Em resposta, o secretário informa que já solicitou a recolocação da fiação elétrica e a licitação para aquisição de caminhão está em andamento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.