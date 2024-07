Sindserv e GCMs de Poços visitam Guarda Municipal de Varginha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, juntamente com uma comissão de Guardas Civis Municipais, esteve nesta terça-feira (9) em Varginha para uma visita na GCM daquele município.

A visita foi uma deliberação da Assembleia realizada com os GCMs no dia 24 de junho, e teve como objetivo conhecer a realidade da Guarda Municipal de Varginha, que é uma Autarquia, e buscar melhorias para a Guarda de Poços de Caldas.

Os GCMs e o Sindserv querem participar ativamente da construção do texto do Projeto de Lei que irá regulamentar o Plano de Carreira da categoria, para que não haja perda de nenhum direito e nenhuma medida que prejudique os atuais Guardas.

“Nós gostamos muito do que vimos na GCM de Varginha e estamos com vários planos para auxiliar a categoria na construção do Plano de Carreiras em Poços”, explicou a Secretária de Finanças do Sindserv, Taciana Oliveira.

“Agora nós vamos marcar uma reunião com a categoria para repassar tudo que foi visto de positivo em Varginha. Nossa Guarda faz um trabalho primordial e é nosso papel auxiliá-los para que eles avancem nesta demanda”, concluiu a Vice-presidente, Renata Assis.