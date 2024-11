Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, apresenta o CineSesc Itinerante em Poços e Palmeiral

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, traz cinema gratuito para famílias com o projeto CineSesc Itinerante.

O Cine Sesc Itinerante é uma atividade realizada de forma gratuita para promover sessões de cinema nos diversos municípios mineiros, oportunizando ao público, além da experiência de assistir a filmes selecionados, um momento de bate-papo e reflexão sobre a obra apresentada.

A programação é para toda a família. Em Palmeiral, nesta sexta-feira, dia 22/11, às 19h, na Quadra Poliesportiva (rua Professora Izaltina, s/n), teremos a exibição do filme ALÉM DA LENDA, uma animação que tem o folclore brasileiro como tema.

Já no sábado, dia 23/11 às 19h, no Ginásio do Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229, Centro, Poços de Caldas), a diversão será uma aventura inspirada na obra “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carroll, com o filme: ALICE DOS ANJOS.

As duas edições do CineSesc Itinerante são uma realização do Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, em parceria com as prefeituras de Botelhos (no distrito de Palmeiral) e Poços de Caldas.

Sobre o CineSesc Itinerante

Com sessões realizadas, em sua maioria, em espaços públicos e abertos, o projeto viabiliza a democratização do acesso à sétima arte, que muitas vezes fica restrito a cidades maiores e a pessoas com maior poder aquisitivo. Por meio do CineSesc Itinerante, a comunidade local é convidada a deixar de lado telas de celular e TV para vivenciar o cinema, uma experiência coletiva de imersão em uma obra audiovisual capaz de emocionar, entreter, promover reflexões e educar por meio da arte e das interações por ela estimulada.

As atividades serão realizadas nos finais de semana, no turno da noite, sendo duas sessões de cinema, iniciando com a exibição de um curta-metragem, seguida da exibição de um longa-metragem, cuja curadoria é cuidadosamente realizada pela equipe de Cultura do Sesc em Minas.

Após cada sessão, será promovido bate-papo, palestra ou roda de conversa com o público presente, com o objetivo de refletir sobre a obra apresentada e os temas trazidos por ela. As exibições de filmes ocorrerão, preferencialmente, em espaços abertos e públicos, com livre circulação de pessoas, tais como praças, quadras de ginásios, calçadas, museus e bibliotecas.

Sesc em Minas

Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte e a Cultura.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Por isso, embora as atividades sejam destinadas a toda a população, os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, são o público prioritário das ações e têm direito a descontos especiais.

Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 23 unidades fixas e 11 unidades móveis.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior

representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos e das cidadãs.

SERVIÇO

CineSesc Itinerante em Palmeiral e Poços de Caldas

Realização: Sistema Fecomércio MG

Execução: Sesc em Minas, em parceria com as prefeituras de Botelhos e Poços de Caldas.

Em Palmeiral:

Sexta-feira, dia 22/11, às 19h, na Quadra Poliesportiva (rua Professora Izaltina, s/n).

Filme: ALÉM DA LENDA (2022) | Animação, família.

Em Poços de Caldas:

Sábado, dia 23/11, às 19h, no Ginásio do Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229, Centro, Poços de Caldas).

Filme: ALICE DOS ANJOS (2022) | Aventura, Família.

Para quem: crianças, jovens e pessoas adultas.