Polícia Militar prende suspeito de realizar ligações clandestinas na energia elétrica

No início da tarde desta quinta-feira (17), a Polícia Militar efetuou uma prisão em flagrante, por suspeita de furto de energia elétrica, na região centro-leste da cidade.

A irregularidade foi constatada pela equipe de vistoria de unidades consumidoras da DMED. Dentre outras atividades, a equipe é responsável pela detecção de possíveis fraudes. Como trata-se de um caso recorrente, o assunto foi levado às autoridades competentes.

Ligações clandestinas e adulterações em medidores de energia podem provocar acidentes graves e prejudicar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Além disso, são crimes previstos no Código Penal. Conforme estabelecido pela legislação vigente, a pena aplicada em situações dessa natureza é de reclusão e multa.

Ao ter conhecimento de práticas como essa, a população também pode denunciar à Polícia ou nos canais de atendimento da distribuidora, como o 0800 035 0196.

