Sub-11 do futsal da Caldense estreou com dois jogos pela LIDARP no último final de semana

No último sábado (22) a equipe Sub-11 da Caldense viajou para Santa Rita de Caldas para fazer seus dois primeiros jogos válidos pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo).

A Caldense abriu o dia de jogos enfrentando a equipe de Santa Rita de Caldas. Para começar com o pé direito, a equipe da Veterana mostrou ótimo desempenho dentro de quadra e venceu o primeiro jogo pelo placar de 7 a 2. No segundo confronto do dia, que foi realizado às 13:00, a Caldense enfrentou o Pouso Alegre. A vitória ficou com a equipe pouso-alegrense, que venceu pelo placar de 8 a 1.

“A expectativa por parte dos meninos era grande, principalmente por ser uma competição nova para eles. Se comportaram bem durante as duas partidas e pegamos duas equipes bem qualificadas. Vencemos a primeira partida e, infelizmente, na segunda a vitória não veio, mas estamos no caminho”, disse Guilherme, técnico do Sub-11, exaltando a postura dos garotos na estreia.

Com os gols marcados pelos dois jogos a lista de artilheiros pela Caldense, na primeira rodada, é a seguinte: Lucca Justino lidera com quatro gols marcados, seguido pelos companheiros Cauã Ribeiro e Felipe Braga, ambos com dois gols.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino