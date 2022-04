Estabelecimentos são autuados por comercializar produtos vencidos

O PROCON de Poços de Caldas promoveu nesta terça-feira (19), a autuação de dois estabelecimento comerciais em razão da disponibilização e venda de produtos fora do prazo da validade e com a embalagem adulterada, de forma a esconder a data de vencimento, já ultrapassada.

Durante a operação, que contou com o apoio da Vigilância Sanitária, foram apreendidos, inutilizados e descartados dezenas de produtos direcionados principalmente ao consumo infantil tais como: doces, biscoitos, pipoca, iogurte e balas.

Os estabelecimentos foram autuados em mais de R$12.000,00 cada, por colocar em risco a saúde e segurança dos consumidores ao promover a venda de produtos impróprios para o consumo. Da autuação, cabe recurso ao Procon, no prazo de 10 dias corridos.

Denúncias quanto ao fornecimento de produtos vencidos ao consumidores podem ser realizados ao PROCON e a Vigilância Sanitária, inclusive de forma anônima, através do eOuve.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.