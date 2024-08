Incêndio destrói bistrô em Poços de Caldas e causa prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quinta-feira, 08, um incêndio atingiu um bistrô, localizado no centro de Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente deslocou equipes de combate a incêndios, busca e salvamento, e atendimento pré-hospitalar para o local.

Ao chegar à cena, os bombeiros encontraram as ruas próximas já isoladas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Em uma operação simultânea, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o isolamento do local, avaliaram a presença de possíveis vítimas e iniciaram o combate às chamas. Não foram encontradas pessoas no interior do estabelecimento, que já havia sido evacuado antes da chegada dos bombeiros.

O incêndio estava concentrado no pavimento superior do prédio, onde funcionava a cozinha. O ambiente continha grande quantidade de material combustível, incluindo oito cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), o que contribuiu para a propagação rápida das chamas, gerando altas labaredas, fumaça densa, fuligem e calor intenso.

As equipes do Corpo de Bombeiros montaram duas linhas de combate ao incêndio com seis lances de mangueira e esguichos de 38 mm. Foi realizada ventilação forçada na cozinha utilizando água pressurizada, o que permitiu o resfriamento do ambiente e a extinção completa do fogo. Após a contenção das chamas, foi realizado um rescaldo em todo o estabelecimento para evitar reignição.

Um dos sócios do restaurante estimou os prejuízos causados pelo incêndio em aproximadamente R$ 600 mil. Além disso, a gerente de uma loja de vestuário vizinha relatou que todas as peças de roupas ficaram danificadas devido à impregnação de fuligem e odor de fumaça.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas não compareceu ao local. A proprietária do imóvel confirmou que o estabelecimento possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o recolhimento e conferência dos materiais utilizados, o Corpo de Bombeiros encerrou a operação, deixando o local sob a responsabilidade dos sócios do bistrô. A causa do incêndio ainda não foi determinada.