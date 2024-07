Suspeito de furto é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada na tarde desta segunda-feira, 1° de julho, para atender uma ocorrência de furto em um mercado na Rua Níquel, no Bairro Jardim Kennedy I, zona sul da cidade. Segundo relatos de testemunhas, um homem de 30 anos entrou no estabelecimento, pegou alguns produtos alimentícios e, após perguntar o valor dos itens no caixa, saiu do local sem efetuar o pagamento.

A Polícia Militar iniciou o rastreamento e conseguiu localizar o suspeito, recuperando os produtos furtados. O homem foi preso e encaminhado à Unidade de Saúde para verificação de sua integridade física. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os itens recuperados.

ALCO – 29° BPM