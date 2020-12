Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro São José

Um homem foi preso, no final da tarde de ontem (10), suspeito de tráfico de drogas, no bairro São José, em Poços de Caldas. Ele é suspeito de homicídio tentado contra policiais militares, no dia 5 deste mês.

Segundo a PM, houve uma denúncia anônima de que o suspeito estava escondido nos fundos de uma oficina mecânica e que ontem de manhã teria saído na rua exibindo uma arma de fogo. Equipes policiais se deslocaram até o local e entraram dentro do imóvel. O homem saiu correndo, pulou os telhados das casas vizinhas e conseguiu chegar em uma mata próxima. Em varredura pelo local, os militares, com o apoio da aeronave, conseguiram encontrar o suspeito.

Em buscas pelo local em que o suspeito estava escondido foram encontradas uma arma de fogo cromada calibre 38, três munições de mesmo calibre, um invólucro de cor preta contendo maconha, dois aparelhos de telefone celular e uma balança de precisão.

O homem foi preso em flagrante, encaminhado à UPA e posteriormente até a Delegacia de Polícia Civil.

