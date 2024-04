Suspeitos por tráfico de drogas são presos durante operação em Campestre

Na manhã deste domingo, 31, a Polícia Militar de Campestre, realizou uma operação de batida policial na Rua Joaquim Ramos, no Bairro Centro, resultando na prisão de um indivíduo maior de idade e na apreensão de um menor infrator por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

Os agentes abordaram os dois suspeitos, identificados como um homem de 18 anos e um adolescente de 16 anos, que estavam agindo de maneira suspeita na área. Durante a revista, foram encontradas e apreendidas 39 pedras de crack, além de R$ 95,00 em dinheiro e um telefone celular.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados inicialmente para uma unidade de saúde local para avaliação médica e, posteriormente, conduzidos à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas-MG, juntamente com o material ilícito apreendido.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.