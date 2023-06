Tem início a Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master 50+ da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da semana passada, foram realizados os dois primeiros jogos da Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master 50+ da Caldense. A primeira rodada da competição contou com os confrontos entre as equipes São Jorge e Fluminense e, para fechar a noite, Ponte Preta e Palestra fizeram o segundo e último jogo

São Jorge e Fluminense fizeram um jogo equilibrado e muito disputado do início ao fim. Com gols de Jadir, Eduardo e Evaldo, São Jorge bateu o adversário pelo placar de 3 a 2. Salomão e Pedro anotaram para a equipe do Fluminense. O jogo que fechou a rodada contou com o dobro de gols do confronto anterior. A Ponte Preta, com Maurinho (3), Ralfer (2), Mario e Davi, venceu o Palestra por 7 a 3. Paulinho (2) e Oswander balançaram a rede para o Palestra.

Os organizadores também premiaram os melhores jogadores de cada jogo. Geninho, do São Jorge, e Maurinho, da Ponte Preta, foram os premiados como Craques da Partida nesta primeira rodada devido às suas grandes atuações.

A Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master 50+ da Caldense tem como objetivo principal, por meio do esporte, promover a confraternização e a união dos participantes que, há anos, têm seus nomes gravados na história do clube e que construíram grandes amizades na Caldense ao longo do tempo. O torneio contará com jogos às segundas e quintas, com todos os times se enfrentando ao longo desta primeira fase.

Na próxima segunda-feira (19) a segunda rodada contará com mais dois jogos: às 20:00 Guadalajara e Guarani se enfrentarão em suas estreias no torneio, e São Jorge e Bauxita fecharão a rodada com o segundo confronto, às 21:00.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino