Tempestade causa alagamentos e quedas de árvores em Poços de Caldas

Na noite desta quarta-feira, 22, uma forte tempestade atingiu Poços de Caldas. A chuva, que durou cerca de 4 horas, causou diversos transtornos na cidade, incluindo alagamentos em várias ruas da região central, como a Avenida João Pinheiro, e afetou o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

O Corpo de Bombeiros informou que, além dos alagamentos, houve quedas de árvores em diferentes pontos da cidade, mas sem causar danos materiais significativos. As equipes de limpeza já conseguiram desobstruir as vias afetadas.

O rio Lambari, que corta a Avenida João Pinheiro, chegou ao limite de sua capacidade, deixando a população em alerta. Em algumas áreas, moradores precisaram limpar bueiros para facilitar o escoamento da água. Não houve registros de feridos ou desalojados, e a tempestade também foi marcada por ventos fortes e raios, que assustaram a população.

As autoridades ainda fazem a avaliação completa dos estragos provocados pela tempestade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.