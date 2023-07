Torneio Antonio Carlos Pereira inaugura novo campo society

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de ontem (2) aconteceu a entrega do novo campo society do Parque Municipal Antonio Molinari. Para inaugurar o espaço, houve a abertura do Torneio Antônio Carlos Pereira, com participação de times sub-8 de Poços.

A nova grama sintética instalada é mais resistente e tem maior duração. O campo society foi inaugurado em 2006. Em 2019, a administração ampliou as atividades e inaugurou um novo espaço ao lado do antigo campo, agora revitalizado. “Entregamos para a população a revitalização do campo 1 e aproveitamos para fazer uma homenagem ao Antonio Carlos Pereira, que foi um dos idealizadores do espaço, criado na gestão dele”, disse o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos. “O prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Obras José Damião se empenharam bastante em promover essas melhorias no Parque Municipal”, acrescentou.

Na competição que leva o nome do ex-secretário de Esportes, vários pais acompanharam os filhos que estavam jogando futebol. Ao lado do campo havia brinquedos infláveis e barracas com pipoca e algodão-doce.