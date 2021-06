Torta de carne desfiada e legumes & Bolo de abacaxi com suspiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTA DE CARNE DESFIADA E LEGUMES &

BOLO COM ABACAXI E SUSPIRO

INGREDIENTES DO TORTA DE CARNE E LEGUMES

1 ½ pão de forma sem as cascas

3 tomates sem sementes

1 cebola em lâminas

150 gr. de vagem fresca

500 gr. de mozarela

6 ovos

1 lata de creme de leite (300 gr.)

700 gr. de acém bovino cozido e desfiado

Sal, alho picado, ervas frescas e azeite a gosto

PREPARO

Cozinhe a carne em pedaços até amaciar bem e desfie.

Corte a vagem em pedaços e refogue rapidamente com alho. Misture tudo, carne desfiada, tomates cebola e vagem, corrigindo o sal.

Em assadeira untada com manteiga arrume uma camada de pão, todo o recheio, metade da mozarela e outra camada de pão. Bata os ovos, misture o creme de leite despeje sobre tudo com cuidado cubra com o restante da mozarela e leve ao forno médio até dourar.

INGREDIENTES COM BOLO DE ABACAXI COM SUSPIRO

1 bolo simples comprado pronto

1 abacaxi maduro

2 xícaras de chá de açúcar cristal

50 gr. de chocolate meio amargo

3 claras de ovos

½ xícara de chá de a açúcar de confeiteiro

MONTAGEM

Bata o abacaxi no liquidificador e cozinhe com o açúcar até dar o ponto de colher. Bata as claras em neve, misture o açúcar de confeiteiro para formar o suspiro, corte o bolo em fatias grossas coloque uma camada generosa de doce de abacaxi, pedaços de chocolate picado, outra de doce, cubra com suspiro e leve ao forno para dourar levemente.