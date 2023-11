Trabalhador morre após cair de telhado do Ginásio Juca Cobra na zona sul de Poços

Um homem morreu após cair do telhado durante reforma do Ginásio Juca Cobra na zona sul de Poços de Caldas. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24.

De acordo com as primeiras informações dois trabalhadores haviam escorregado do telhado, um deles conseguiu se segurar, já o outro caiu ao solo e não resistiu.

Segundo informações de populares, os trabalhadores não usavam equipamentos de segurança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a perícia da Polícia Civil está a caminho do local.

