Três pessoas foram presas suspeitas de disparos de arma de fogo na zona leste de Poços de Caldas

Na madrugada deste sábado, 08, por volta da 1h, a Polícia Militar de Poços de Caldas atendeu a uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Maria Aranda, no bairro Primavera, zona leste da cidade.

De acordo com informações recebidas pelo 190, um homem de 25 anos, após discutir com sua namorada, também de 25 anos, e com seu sogro, de 42 anos, foi até a residência das vítimas acompanhado de seu pai e efetuou disparos de arma de fogo em via pública.

A Polícia Militar iniciou um rastreamento e conseguiu localizar e abordar os veículos dos suspeitos no centro da cidade. O namorado da vítima, de 25 anos, foi preso por violência doméstica. O pai do autor foi detido por porte ilegal de arma de fogo, e o irmão do autor, de 27 anos, foi preso por disparo de arma de fogo em via pública.

Durante a operação, foram apreendidas uma pistola calibre 765, uma munição calibre 32 e um veículo.

ALCO – 29º BPM