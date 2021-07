Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (21), a TV Poços completa 31 anos de história. A emissora com sede em Poços de Caldas transmite o sinal da Rede Minas/TV Cultura para mais de 25 cidades da macrorregião do Sul de Minas. “Em que se pese a situação que o nosso País atravessa com crises internacionais e internas, com a pandemia e demais dificuldades pertinentes ao setor, a TV Poços segue seu caminho no sentido de entregar a população a melhor informação com imparcialidade e credibilidade, além de todas as opções de lazer e entretenimento” comemora o Diretor Geral, Ildeu Pereira.

Com uma programação diversificada, atualmente a TV Poços possui 42 programas próprios de entretenimento, esporte, cultura e conteúdo jornalístico, sempre com o compromisso de bem informar e divulgar tudo o que é de interesse da cidade. O apresentador do programa Poços Agora fala do orgulho de fazer parte da história da emissora há 15 anos. “Sempre que falo da TV Poços, falo com muito orgulho e respeito. Parabéns a todos que hoje também fazem parte dessa equipe. A TV Poços hoje é referência, não só pra Poços, mas pra toda a nossa região”, afirma José Carlos Silva.

No ar há também quase 31 anos, o jornal Telefatos apresenta as notícias da cidade. Com uma linguagem dinâmica e imparcial é mostrado o universo político, econômico e cultural. “Meu começo na TV Poços foi em 1992. De lá para cá, fiquei apenas três meses fora em 1999, retornei em junho de 1999 e estou até hoje. Meu início foi como repórter, mas trabalhei também como produtor, redator e apresentador, sempre no Telefatos. A TV Poços sempre foi uma emissora que valoriza o cidadão poços-caldense, atua na busca por melhorias da cidade e região, divulgando tudo o que mais importa para a comunidade, com responsabilidade e credibilidade” acrescenta o apresentador e chefe de reportagem, José Ramos.

Pioneira regional de transmissão em Canal Digital HD e uma das primeiras do estado entre as TV’s educativas, a TV Poços também se destaca por manter um crescimento constante nas redes sociais. “O objetivo é estar cada vez mais perto da população, interagindo com os nossos telespectadores. Usando diversos formatos digitais, nós temos a intenção de conectar pessoas e compartilhar informações seguras” explica a repórter multimídia, Alice Dionisio.

O Diretor Operacional aproveita a data para também agradecer toda a equipe, que acabou se tornando uma família. “Hoje é dia de comemorar e agradecer, agradecer principalmente a todos que ajudam a fazer dessa emissora, referência em comunicação. Somos uma TV feita por pessoas e para as pessoas. Agradeço cada um, que é muito importante nessa engrenagem” celebra, Marco Guedes.