UBS Regional Sul remaneja atendimentos devido a reformas

A UBS Regional Sul terá o funcionamento suspenso temporariamente a partir da próxima segunda-feira, 20, devido a obras de reforma. Um comunicado foi afixado na parte externa da unidade para que a comunidade tome conhecimento da suspensão. Apenas uma profissional do Posso Ajudar e um administrativo estarão na unidade para entrega de fraldas, de exames laboratoriais e resultado de exames preventivos já realizados. Os demais profissionais serão remanejados para outras unidades de saúde que responderão pelo atendimento aos usuários do bairro.

Caso ocorra alguma alteração no funcionamento, será divulgando pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Confira os locais de atendimento:

Margarita Moralles

– Atendimentos de rotina

– Agendamentos para exames e consultas (exceto para gestantes e puérperas)

– Entrega de medicamentos

– Agendamento com nutricionista e psicóloga

– Renovação de receitas

Policlínica Sul

– Atendimento a gestantes, saúde da mulheres e puericultura

– Agendamentos para o mesmo público serão feitos na unidade das 08h às 12h

Policlínica Central

– Coleta de sangue

UBS Jardim Kennedy I

– Vacinação

– Teste do Pezinho das 08h às 13h, de segunda a sexta feira

Casa do Caminho

(SOMENTE COM HORÁRIO AGENDADO NO MARGARITA MORALLES).

– Atendimento com nutricionista, de segunda a sexta-feira das 08h às 14h (

– Atendimento com psicóloga: terça-feira (08h às 13h) / quarta-feira (08h às 17h) / quinta-feira (08h às 17h) / sexta-feira (08h às 14h).

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Os atendimentos de urgência podem ser realizados na Fungotac ou em quaisquer unidades da zona sul com equipe de saúde bucal: Esperança 1, Esperança 2, Kennedy 1 e Kennedy 2.