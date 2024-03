Polícia Militar detém menor por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Um menor infrator envolvido com o tráfico de drogas foi apreendido nesta quinta-feira, 29, pela Polícia Militar. A ação ocorreu durante um patrulhamento na Rua Major Joaquim Bernardes, onde o jovem foi flagrado em atitude suspeita.

Ao ser abordado pelos oficiais, uma busca pessoal resultou na descoberta de 38 pedras de crack e a quantia de R$ 275 em dinheiro, indícios que sugerem a comercialização de substâncias ilícitas. Tanto o material entorpecente quanto o dinheiro foram apreendidos no local.

Seguindo o protocolo, o menor foi inicialmente encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Após os procedimentos iniciais de saúde, ele foi levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.

ALCO – 29º BM

