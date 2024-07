Unimed Poços celebra conquistas do Programa de Cessação do Tabagismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em junho, a Unimed Poços de Caldas comemorou a conclusão de mais uma turma do Programa de Cessação do Tabagismo. Treze pessoas alcançaram a vitória de abandonar o cigarro, marcando um passo significativo rumo a uma vida mais saudável e feliz.

O programa é uma iniciativa da Unimed Poços que oferece ao tabagista suporte para cessar o uso do tabaco através de um grupo de apoio. Com a ajuda de uma equipe multiprofissional, incluindo pneumologista, psicóloga, enfermeira, educador físico, fisioterapeuta e nutricionista, os participantes passam por reuniões semanais ao longo de 12 semanas.

O programa foi um desafio para muitos, mas a dedicação dos participantes e o apoio contínuo da equipe de saúde fizeram a diferença. Gustavo Rubira Carpi, comerciante e um dos participantes que concluiu o programa, compartilhou sua experiência. “Vendo a gente fumando 23 cigarros, um amigo me indicou o Espaço Viver Bem da Unimed Poços, falei com a minha esposa, ela veio atrás, conheceu e me incentivou a participar do grupo junto uma colega que trabalha com a gente. O maior desafio é o medo de não conseguir, vencer o cigarro, de ficar nervoso, mas graças a Deus, pelo acompanhamento, não tive esse problema. Eu estou muito satisfeito. Achei que ia ser muito mais difícil e creio que sozinho não iria conseguir” comemora.

A Unimed Poços continua comprometida em oferecer programas que promovam a saúde e o bem-estar de seus clientes, incentivando hábitos de vida mais saudáveis. O programa de Cessação do Tabagismo é realizado periodicamente, conforme número de inscritos. Para participar é necessário ser beneficiário Unimed. Se você deseja saber mais sobre esta iniciativa, entre em contato através do telefone (35) 3729-3373.