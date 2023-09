Unimed Poços promove terceiro Curso para Gestantes de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas, comprometida com o bem-estar da comunidade, realizou mais uma edição do “Curso para Gestantes”, no Centro de Atendimento Unimed (CAU), entre os dias 25 e 28 de setembro. O evento, que contou com a participação de mais de 60 gestantes e seus acompanhantes, ofereceu informações valiosas sobre a gestação, saúde materno-infantil e bem-estar, reforçando o compromisso da cooperativa em promover a saúde de forma inclusiva.

A iniciativa, que é aberta ao público de forma gratuita, proporcionou um ambiente acolhedor e informativo para gestantes de todas as idades, inclusive aquelas que não possuem plano de saúde. Durante os quatro dias de curso, uma equipe multidisciplinar composta por enfermeira obstetra, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e pediatra compartilhou conhecimentos essenciais para uma gestação saudável e tranquila.

Para muitas das gestantes presentes, essa foi uma oportunidade única de receber orientações dos profissionais de saúde. “Fiquei um pouco nervosa no início da gestação, sem saber ao certo o que esperar. O curso da Unimed me deu muitas respostas e me deixou mais confiante. A palestra da psicóloga sobre saúde mental durante a gravidez foi especialmente esclarecedora” conta Mariane Magalhães, que aguarda a chegada do pequeno Pedro, prevista para fevereiro.

A presença dos acompanhantes também foi destacada como uma parte fundamental do evento. “Eu queria estar envolvido nesse processo desde o início, e o curso me deu a oportunidade de entender melhor como posso apoiar minha esposa durante a gestação e após o nascimento do bebê. Foi uma experiência enriquecedora” afirma Leandro Magalhães, que também aguarda a chegada do filho Pedro.

O próximo Curso para Gestantes está previsto para dezembro e será divulgado nas redes sociais e site da Unimed Poços de Caldas. A cooperativa reforça seu compromisso em oferecer informações de qualidade e apoio às gestantes da região, contribuindo para uma maternidade mais segura e saudável.