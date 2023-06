Unimed Poços recebe novos cooperados em Programa de Integração

A Unimed Poços recebeu na noite da última quarta e quinta-feira (14 e 15 de junho) novos profissionais para o Programa de Integração à Novos Cooperados, são eles: Hernani Dias de Souza (oftlamologista), Gustavo Lustosa Neves (oftalmologista), Fernanda Tanaka Iasbeck Gonçalves (oftalmologista), Izabele Catarine de Oliveira Bertacchini (oftalmologista), Danielle Amoedo (geriatra), Fernando Lucas Dipe Prates Miranda (cardiologista), Lucas Messias Amaral Latrônico (cardiologista) e Cristina Bastos Vieira (endocrinologista). O processo proporcionou aos médicos a familiarização com os princípios cooperativistas, estrutura e os procedimentos da instituição.

A Integração é um estágio essencial para garantir que os novos cooperados estejam totalmente preparados para oferecer assistência médica de qualidade, alinhada aos valores e padrões da Unimed. Durante o programa, os diretores e gerentes apresentaram a estrutura organizacional, diretrizes de atendimento, bem como os sistemas e processos internos.

“Ao receber esses profissionais em nosso corpo clínico, fortalecemos ainda mais nossa equipe e capacidade de atender às necessidades de saúde da comunidade. Estamos entusiasmados em contar com médicos talentosos e comprometidos, prontos para colaborar conosco no cuidado dos nossos beneficiários”, afirmou o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto.

Em breve serão divulgados os locais de atendimento dos novos cooperados, proporcionando aos beneficiários uma visão mais abrangente das especialidades. Essa iniciativa visa fortalecer o relacionamento médico-paciente, permitindo uma escolha informada e facilitando o acesso aos serviços de saúde oferecidos.

