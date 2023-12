Vacina bivalente contra COVID-19 está disponível para idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos após 06 meses da última dose

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi liberada nesta semana, a 2ª dose da vacina bivalente contra COVID-19 para idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos que já completaram o intervalo de 06 meses após o recebimento da última vacina.

Para comprovar a imunossupressão é necessário levar IMPRESSO e atualizado os seguintes documentos: laudos, declarações ou relatórios médicos com descritivo ou CID (Cadastro internacional de Doença) da doença ou condições de saúde, assinado e carimbado, em versão original.

Quem se enquadra?

-Imunodeficiência primária grave

-Quimioterapia para câncer

-Transplante de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH); em uso de drogas imunossupressoras;

-Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3 -Uso de corticoides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por mais ou igual a 14 dias. – Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Pacientes em hemodiálise – Pacientes com doença imunomedidas inflamatórias crônicas(reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias) Qualquer dúvida em relação ao esquema vacinal deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. DOCUMENTOS

Será necessário apresentação do CPF ou Cartão do SUS e carteira de vacinação.

Laudos, declarações ou relatórios médicos com descritivo ou CID (Cadastro internacional de Doença) da doença ou condições de saúde, assinado e carimbado, em versão original.

ATENÇÃO: O Laudo médico deve ser levado impresso.

Locais de vacinação – 08h às 16h

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel iMESI, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

