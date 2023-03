Vacina bivalente contra covid é ampliada a novo público em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Começa na quarta-feira (22), a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 para Gestantes, puérperas (até 45 após o parto), trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente.

Profissionais de Saúde

Os profissionais que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Entre eles, estão profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (recepcionistas, segurantes, entre outros).

DOCUMENTOS: Deverá ser solicitado documento que comprove vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

Pessoas com Deficiência Permanente

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui:

-Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

-Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

–Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

–Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir a escola, brincar etc.

Todas as salas de vacinação aplicarão o imunizante das 08h às 16h e a UBS Centro, UBS Regional sul e UBS regional Leste funcionarão em horário estendido das 08h às 18h.

O município de Poços de Caldas receberá a vacina em lotes e a cada novo lote, terá ampliação da faixa etária, conforme será divulgado.

Locais de vacinação – 08h às 16h

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel iMESI, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

UBS Santa Augusta – Rua Nicolina Bernardes, Nº 230 (Santa Augusta)

Locais de vacinação – 08h às 18h

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)