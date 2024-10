Veículo cai sobre residência em Poços de Caldas e condutor é preso por embriaguez

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta segunda-feira, 21, por volta de 00h10, o Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado para atender a um acidente na Rua Olavo Bilac, no bairro Cascatinha, onde um veículo caiu sobre uma residência.

De acordo com o solicitante, três pessoas estavam dentro do carro e não conseguiam sair devido ao risco de queda. Ao chegar ao local, os bombeiros confirmaram que não havia mais ninguém na casa, exceto o morador, um homem de 35 anos, que conseguiu sair sem ajuda. A equipe também verificou se a rede elétrica da residência havia sido desligada.

Os bombeiros iniciaram imediatamente a estabilização do veículo e realizaram a avaliação dos ocupantes. Após a estabilização, o porta-malas foi aberto e os bancos rebatidos, permitindo a retirada dos três ocupantes, todos do sexo masculino, com idades de 44, 34 e 24 anos. Nenhum deles apresentava ferimentos, assim como o morador da casa, não sendo necessária a condução a um hospital.

A Polícia Militar também esteve presente no local, onde prendeu o condutor do veículo, de 24 anos, por embriaguez ao volante, e um passageiro, de 44 anos, por entregar a direção a uma pessoa não habilitada, já que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde junho de 2023.

O morador da residência relatou que estava descansando em seu quarto quando ouviu um barulho sobre o telhado, localizado na sala. O acidente causou danos significativos, incluindo a destruição do muro frontal, quebra do telhado, e danos aos encanamentos e à caixa d’água.

A área foi deixada sob a responsabilidade da Polícia Militar, que aguardou a chegada do guincho para a remoção do veículo. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da edificação afetada.