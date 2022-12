Vereador solicita que recursos devolvidos seja utilizado para quitar débitos com hospitais locais.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ontem, dia 13, em sessão ordinária na Câmara Municipal, O vereador Silvio Assis (MDB) teve uma Moção de sua autoria aprovada na Câmara Municipal. A Moção solicita que a Prefeitura destine o recurso devolvido no final do ano de 2022 pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo para pagamento de débitos do município com hospitais credenciados (Santa Casa e Santa Lúcia).

“Atualmente, a Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas tem enfrentado grandes dificuldades financeiras por conta do atraso de repasse de recursos do Município a eles. Sabemos que a falta de recursos financeiros nos hospitais pode gerar vários transtornos, como o pouco interesse dos médicos por conta de atraso de salários, falta de medicamentos e materiais hospitalares, número baixo de cirurgias, dentre outros”, disse o vereador. Segundo ele, até o início deste mês, o município estava devendo R$ 2.993 .660,65 para a Santa Casa e R$ 3.691.187,60 para o Santa Lúcia, totalizando R$ 6.684.848,25. Segundo uma das cláusulas do contrato assinado com a Santa Casa, o não repasse dos valores contratados na forma e nas datas acertadas gerará multa de 2% mais 1% de juros ao mês ao município, até um mínimo de três meses, quando se ensejará rescisão do contrato quanto ao serviço não pago. Uma cláusula no contrato com o Santa Lúcia estabelece que o repasse dos recursos financeiros ocorrerá até cinco dias úteis após o repasse promovido pelo Ministério daSaúde.

“Peço para que o recurso devolvido pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo seja utilizado em sua integralidade para quitar os débitos que a Prefeitura têm com os hospitais credenciados”. disse.

No dia 2 de dezembro, em ofício encaminhado à Câmara pela Secretaria Municipal de Governo, a Prefeitura pediu a devolução de recursos por parte do Poder Legislativo para o pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais, que estava programado para 9 de dezembro.