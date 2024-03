Vigilância em saúde ambiental começa ação de mobilização social nos CEI’s e nas Escolas Municipais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerando o trabalho que já é desenvolvido pela Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, em relação as ações de Combate à Dengue, ao longo de todo ano, e, intensificando nesse período de epidemia da dengue em todo o país, este setor em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, através do projeto Saúde nas Escolas, retomou as atividades de educação em saúde e mobilização social nos Centros de Educação Infantil e Escolas municipais.

A primeira unidade a ser contemplada com a Ação será o CEI do CAIC, localizado na zona sul da cidade, onde será realizada a Palestra lúdica para crianças de 5 anos, totalizando 90 alunos, os quais receberão além de orientações, panfletos e cartazes, também a oportunidade de conhecerem o mosquito Aedes aegypti, na fase larvária e adulta.

As demais unidades, seguirão o cronograma ao longo da semana até o fim do primeiro semestre.

A Vigilância em Saúde Ambiental, ressalta a importância da responsabilidade de toda a população no Combate aos possíveis criadouros do Aedes aegytpi, considerando que no 90% dos focos do mosquito foram encontrados dentro das residências.