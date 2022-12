Viola & Acordeon é atração da Feira Livre em Poços

Beatriz Aquino

Os músicos Anderson Martins e Milton Leite se apresentam nesta terça-feira (20), na Feira Livre, às 10h, na Praça da Vila Cruz, em Poços de Caldas, em novas ações do projeto Viola & Acordeon. Um segundo show está marcado para o próximo dia 27, terça-feira.

Passeando pela sonoridade da música brasileira, os músicos propagam a cultura popular e a diversidade cultural do país, apresentando um repertório com músicas regionais referente ao estilo raiz mesclados com outros gêneros, como samba, pop rock e MPB, além de canções autorais, buscando promover a autenticidade dos instrumentos viola e acordeom.

Anderson Martins comenta: “Nosso projeto tem circulado por diferentes locais em Poços de Caldas buscando a promover a música regional e dando destaque para a sonoridade peculiar e característica da Viola e do Acordeon, que juntos produzem uma fusão perfeita, trazendo também um repertório moderno, que atrai os mais diferentes públicos, sem deixar de homenagear a tradição popular da música raiz, da viola caipira e de artistas da cultura regional brasileira, de um jeito ampliamos e formamos novos ouvintes para a música brasileira e valorizando nossa identidade musical”.

O projeto cultural é viabilizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas e tem produção de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural).

