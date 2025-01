Volta ao Cristo terá interdições no centro e na zona oeste no domingo de manhã

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No domingo (26) acontece a 42ª Volta ao Cristo Unimed, que vai reunir cerca de dois mil corredores em Poços de Caldas. Por conta da competição, alguns trechos de vias da zona oeste e do centro da cidade ficam parcialmente interditados no período da manhã, das 7h às 11h. O acesso ao Parque do Cristo, por carro, estará impedido.

Agentes de trânsito e a Guarda Municipal darão suporte a motoristas e pedestres no percurso.

A largada será às 7h30 no estádio municipal Ronaldo Junqueira, com trajeto rumo ao centro passando pela Serra de São Domingos e retorno ao ponto de partida.

Confira as vias que serão interditadas (a lista segue a ordem do percurso):

– Avenida Mansur Frayha

– Avenida João Pinheiro

– Rua Junqueiras

– Rua Assis Figueiredo

– Estrada ao Cristo

– Acesso à rampa de paraglider

– Estrada dos Pessegueiros

– Rua Henrique Consoline

– Rua Umbelina Costa Lucas

– Rua Felício Buarque

– Rua Afonso Pena

– Rua Ipê

– Rua Antônio Togni

– Rua Gentil Messias – Kitate

– Avenida João Pinheiro (retorno)

– Avenida Mansur Frayha (retorno)

– Ronaldão

Motoristas devem procurar rotas alternativas na manhã dominical.

Realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, a Volta ao Cristo tem a Unimed como parceira e apoio do DMAE, DME, Grupo de Escoteiros Primeiro Centenário, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, secretarias de Obras, Saúde, Segurança Pública e Serviços Públicos.