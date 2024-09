XXIV Simpósio de Fisioterapia é realizado entre os dias 17 e 19 de setembro na PUC Minas Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alunos do Curso de Fisioterapia poderão participar de palestras, oficinas e mesas redondas nos três dias de evento

O Curso de Fisioterapia da PUC Minas Poços de Caldas realiza, entre os dias 17 e 19 de setembro, o XXIV Simpósio de Fisioterapia. O evento reúne uma ampla programação com palestras, oficinas e discussões em mesas redondas relacionadas a diversos temas.

A abertura do evento ocorrerá na terça-feira (17), às 19h30, com a palestra “A importância da fisioterapia no esporte de alto rendimento”, que será ministrada remotamente por Tiago de Campos Consenza. Formado pela PUC Minas Poços de Caldas em 2008, Tiago é fisioterapeuta da seleção brasileira de natação e esteve presente nos Jogos Olímpicos de Paris, neste ano, e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

No segundo dia de evento, a pedagoga Fabiana Scassiotti Fernandes Solia falará a respeito da importância da educação e saúde na acessibilidade atitudinal, em palestra que começará às 08h30. Às 09h30, a mesa redonda com o tema “Relato de experiência: a importância da fisioterapia no paciente” decorrerá com a participação das fisioterapeutas Camila Zucatto e Anadely Aparecida da Silva e do paciente Adriano Maretti.

Ainda na quarta-feira, serão realizadas quatro oficinas no período da tarde, com temas que vão desde neurociência e meditação até a atividades relacionadas a diferentes casos clínicos. As oficinas possuem vagas limitadas, por isso, é importante ficar atento a este detalhe. As dinâmicas serão realizadas na Clínica de Fisioterapia.

Já no último dia de evento, a Professora Camilla Domingues do Lago Rizzardi vai ministrar a palestra intitulada “Importância da prática mente e corpo na reabilitação” a partir das 08h. Entre 10h30 e 12h, as fisioterapeutas Luiza Reinalda Guimarães e Silva e Camila de Jesus Saqueli e o professor em Fisioterapia Neurofuncional, Carlos Eduardo Monici Fernandes, vão compor a mesa redonda com o tema “Manejo do paciente neurológico: da UTI à reabilitação”. Toda a programação matutina será realizada no auditório do Prédio 2.

No período da tarde, outras três oficinas também serão ofertadas com temas variados. “Seguindo todas as novas perspectivas e diretrizes dos cursos da área da saúde, procuramos fazer um simpósio que aborde questões multidisciplinares e multidimensionais dentro da fisioterapia. Toda a programação também foi pensada a fim de trabalhar a inclusão, sobretudo, dentro de nossos cursos”, afirma a coordenadora do Curso de Fisioterapia, Professora Teresa Alvisi.