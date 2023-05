Exposição Corpo Rio fica em cartaz no Museu até esta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Combinando pintura, bordado, escrita, colagem e fotografia, a artivista Évila dos Anjos apresenta a exposição CORPO-RIO: para onde mergulhamos?, onde entrelaça sua vivência enquanto mulher indígena nortista junto às suas experiências ligadas à natureza, as relações de paisagens, cosmologias, corpos e territórios, além de críticas à cultura hegemônica, transitando entre a poética e seu posicionamento político e ativista.

A idealização do trabalho surge de instigações da artista, partindo dos conceitos e debates impulsionados pelo autor, líder indígena e poeta Ailton Krenak: “Uma vez eu disse ‘eu sou água’ no sentido de experimentar o fluxo da água no meu próprio ser, no meu próprio modo de me mover, me mover como água” (…).

Com curadoria de Danielle Vilas Bôas, fotografia de João Paulo Ferreira, e designers gráficos de Gilbão Leeu, a exposição pretende evidenciar a relação íntima que se cria com o corpo e a natureza, partindo da visão dos povos originários, onde há pluralidade de formas de vida, contrariando o sistema antropocêntrico e capitalista a qual a sociedade contemporânea está inserida.

A exposição pode ser visitada no no piso superior do casarão da Villa Junqueira – Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, até esta sexta-feira, 19, das 10h às 16h; no sábado, 20, das 14h às 17h e domingo, 21, das 10h às 13h. Este trabalho é viabilizado por meio do Edital nº 8/2023 da Secretaria Municipal de Cultura, voltado para a composição da programação da Semana Nacional de Museus.

SOBRE A ARTISTA

Évila dos Anjos é artista da cena, performer, diretora teatral, gestora cultural, educadora, dramaturga, pedagoga – artista nortista de Belém do Pará.

Membra fundadora da Cia. Nós de Teatro em Poços de Caldas – MG, além de artista solo, que em seus trabalhos evidencia estudos sobre Teatro das Oprimidas, Teatro e os Povos indígenas, dança pessoal, performance e escrita automática.

Criadora de intervenções artísticas pautadas em mergulhos fundos no livro das vivências, que desembocam atreladas à descobertas de novos corpos, espaços, linguagens e CriAções.

Contato: @eviladosanjos

Beatriz Aquino