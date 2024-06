2ª Corrida dos Bombeiros arrecadou 340 litros de leite para o Café Cacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 29 de maio, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas (@bombeirospocosdecaldas) realizou na Unacon a entrega de 340 litros de leite, que foram arrecadados durante a 2ª Corrida dos Bombeiros (@corridadobombeiropdc). A doação foi destinada ao Café Cacon, projeto do SOS Santa Casa que oferece lanches diários para os pacientes oncológicos e seus acompanhantes.

A entrega do leite foi feita para a provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, que também é responsável pelo Café Cacon. “Foi com muito prazer que eu recebi os integrantes do Corpo de Bombeiros para a entrega de cerca de 350 litros de leite para o Café Cacon. Em nome de todos os pacientes do Café Cacon, da diretoria do SOS Santa Casa e da Santa Casa, nossos agradecimentos. Muito obrigado por tão nobre gesto. Desejamos a todos sucesso e muita saúde”, disse a provedora.

A Iniciativa da Corrida dos Bombeiros

A arrecadação foi um dos destaques da 2ª Corrida dos Bombeiros, realizada no dia 26 de maio, com percursos de 5 km, 10 km, caminhada de 3 km e corridinha kids, com largada e chegada na Praça Pedro Sanches. O evento foi um sucesso, reunindo 1200 atletas.

O Sargento Marcos Gleiber de Oliveira Júnior falou sobre a motivação da iniciativa. “Essa ideia surgiu da própria comissão organizadora da corrida, porque a gente queria colocar um cunho social dentro do nosso evento. Já que a parte principal dentro do Corpo de Bombeiros é salvar vidas, além da promoção da saúde, do esporte e do lazer, a gente queria implementar essa parte social para ajudar as pessoas que vêm aqui na Unacon e necessitam da refeição”, relatou o Sargento Marcos,

Organização e Participação

O Sargento Rodolfo Rodrigo Silveira Santos explicou a logística das doações. “As doações foram informadas via redes sociais e, quando o atleta ia retirar seu kit, levava o leite. As doações continuaram até o dia da corrida. Lembrando que essas doações foram voluntárias, não era condicionada a inscrição do atleta ao litro de leite. As inscrições para a corrida foram encerradas com muita procura, conseguimos 1200 atletas. Com esse número, reunimos a comissão e propusemos esse cunho solidário de ajudar o próximo”, conta o Sargento Rodolfo.

A 2ª Corrida dos Bombeiros não apenas promoveu a saúde e o bem-estar dos participantes, mas também reforçou o espírito de solidariedade e apoio à comunidade local, deixando um impacto positivo e significativo para os pacientes atendidos pelo Café Cacon.