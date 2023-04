Obras do Centro Administrativo passam por teste de prova de carga

Alice Dionisio

Nesta terça-feira (11), o canteiro de obras do Centro Administrativo de Poços de Caldas, na zona oeste da cidade, recebeu os técnicos da empresa Modulus Engenharia da cidade de Indaiatuba – SP, para a realização de teste de prova de carga estática na fundação que é a primeira etapa da obra, e parte fundamental na construção da edificação.

A prova de carga estática de fundações é a técnica mais tradicional e confiável para determinar a capacidade de carga de estacas. Através de testes estáticos, é possível avaliar a eficiência suportada por esses elementos “in loco”.

O principal dado obtido pela prova de carga estática fundações é verificado através do gráfico “carga x recalque” apresentado no relatório. O gráfico é essencial para saber qual o comportamento da fundação sob carregamentos estáticos crescentes, tudo para garantir a qualidade de segurança da obra.

O teste de carga está previsto no edital de licitação que foi realizado pela secretaria municipal de Projetos e Obras Públicas e teve como vencedora a empresa P&C Construtora sediada em Poços de Caldas, que é a responsável pela obra.

O secretário de obras José Benedito Damião acompanhou os trabalhos e ressaltou a importância dos testes. “Já concluímos mais da metade da etapa da fundação, que é uma das principais etapas da obra. E a título de segurança tivemos o cuidado de solicitar o teste de carga para termos a certeza que a obra está atendendo as exigências dos processos estruturais, é uma ação de prevenção que verifica a qualidade do serviço e do material utilizado na fundação, e estamos acompanhando de perto o dia-a-dia da obra para que seja realizado um bom trabalho”, explicou Damião.

O empreendimento está sendo construído no estacionamento da rodoviária para abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais.

