Procon divulga nova pesquisa de preço de combustíveis

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço de combustíveis. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol tiveram alta, respectivamente, de 2,11%, 3,16% e 1,11%. Já os preços do diesel comum e do diesel S10 caíram, respectivamente, em 1,65% e 2,23%.

O levantamento compara os valores com os do mês anterior. Esse aumento reflete o início da cobrança do novo ICMS, aprovado pelo Congresso em 2022.

A pesquisa abrange 33 postos de combustíveis. O preço da gasolina comum variou de R$ 4,99 a R$ 5,55. A aditivada, de R$ 5,19 a R$ 5,79. O etanol pode ser encontrado por R$ 3,29 e até R$ 3,99. Já diesel comum variou de R$ 4,59 a R$ 5,41, e o S10, de R$ 4,69 a R$ 5,47.

Em comparação com julho do ano passado, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, caíram 14,15%, 10,91%, 24,24%, 55,16% e 54,87%.

Acesse a pesquisa no link abaixo.

