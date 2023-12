4° Passeio de Natal Solidário é realizado neste sábado (09)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, 09, acontece o 4º Passeio de Natal Solidário. Este ano o evento conta com os carros antigos, ciclistas e motociclistas.

O objetivo é ajudar idosos e crianças das instituições beneficentes de Poços e contará com a participação do Papai Noel. Estão sendo arrecadadas fraldas geriátricas, leite integral, brinquedos, livros e alimentos.

A concentração dos veículos acontecerá no Ronaldão, e às 17h, os veículos sairão em um passeio pelas ruas do centro da cidade, passando pela Rua Junqueiras, Francisco Salles, Assis Figueiredo, Rio Grande do Sul, retornando pela João Pinheiro, finalizando na Cervejaria Bones para a confraternização. No local a dupla The Bartos fará a animação.

O 4º Passeio de Natal Solidário é uma realização da Tv Poços, sob a coordenação da jornalista Ivonete Dorr, conta com a parceria da Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, a Associação dos Motoclubes, Clube do Fusca, veículos antigos e demais colaboradores.

Para garantir a segurança dos participantes do passeio e organização no trânsito, haverá o apoio do Demutran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.