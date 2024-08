4ª edição da Campanha “Educador de Valor”, do Instituto Alcoa, reconhece iniciativas inovadoras no ensino fundamental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Educadores(as) de Poços de Caldas (MG) já podem inscrever suas práticas educativas e concorrer ao prêmio de reconhecimento

O Instituto Alcoa abriu as inscrições da quarta edição da Campanha “Educador de Valor”, que visa reconhecer educadores(as) da rede municipal de Poços de Caldas(MG), Juruti (PA) e São Luís (MA), onde o Instituto Alcoa tem atuação.

“Estudantes Brasil adentro são impactados diariamente pela dedicação de profissionais comprometidos com uma educação de qualidade. A Campanha Educador de Valor chega, pelo quarto ano consecutivo, para prestar homenagem a esses agentes transformadores que são os educadores e as educadoras”, explica Monica Espadaro, diretora Executiva de operações do Instituto Alcoa.

Como participar

Este ano a Campanha “Educador de Valor" irá reconhecer experiências e vivências educacionais exitosas em três categorias: Educomunicação, Cultura de Paz e Educação Ambiental.

As inscrições devem ser feitas de 22 de agosto a 20 de setembro, por meio do site da campanha (http://www.educadordevalor.com.br/) e são destinadas a educadores(as) ativos(as) na rede municipal de Ensino Fundamental de Poços de Caldas que ainda não foram reconhecidos como “Educadores de Valor” nas edições anteriores.

A campanha considera educadores(as) não só professores e professoras, mas também gestores(as), como orientadores(as) pedagógicos(as), coordenadores(as), assistentes de direção e diretores(as).

Avaliação

A avaliação das vivências e experiências será realizada por um comitê consultivo, que considerará a inovação das vivências e experiências educativas do ponto de vista da mobilização e engajamento para a melhoria da aprendizagem e não projetos pedagógicos da educação formal.

Um comitê consultivo irá avaliar: Alinhamento ao tema da edição, Inovação, Respeito e valorização da realidade e cultura locais, Qualidade técnica em redação de projeto, Competência gramatical, Alinhamento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Potencial de engajamento de estudantes, Oportunidade de replicação e Ganho de escala. A partir da análise desses itens, serão indicados 27 educadores(as) finalistas – nove profissionais de cada localidade, sendo três por categoria – que seguirão para votação popular.

As escolas que enviarem o maior número de experiências também receberão o certificado de “Escola de Valor”.

Premiação

A divulgação dos(as) educadores(as) e da escola vencedora será feita no site da campanha e nos meios de comunicação do Instituto Alcoa, em novembro.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).